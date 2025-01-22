Κομβικές αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία σχεδιάζει από φέτος το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα συνεχίζουν να εξετάζονται σε Γλώσσα και Μαθηματικά, αλλά όπως παρουσιάζει η Καθημερινή, προωθούνται οι εξής βασικές αλλαγές που προσιδιάζουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που θα εποπτεύει τη διαδικασία.

Καθιερώνεται ο λύτης. Πρόκειται για εκπαιδευτικό που διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα και θα λύνει τα προτεινόμενα θέματα, δηλαδή θα τα τεστάρει, μπαίνοντας στη θέση των υποψηφίων πριν φτάσουν τα θέματα στα χέρια τους.

Τα θέματα θα συνεχίσουν να είναι πολλαπλής επιλογής, αλλά διαβαθμισμένης δυσκολίας και θα βαθμολογούνται ανάλογα.

Το άριστα για κάθε μάθημα θα συνεχίσει να είναι 100.

Καθώς οι μονάδες για κάθε θέμα ορίζονται με βάση τον βαθμό δυσκολίας, ο αριθμός των θεμάτων θα μειωθεί.

Πηγή: skai.gr

