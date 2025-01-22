Κομβικές αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία σχεδιάζει από φέτος το υπουργείο Παιδείας.
Οι υποψήφιοι θα συνεχίζουν να εξετάζονται σε Γλώσσα και Μαθηματικά, αλλά όπως παρουσιάζει η Καθημερινή, προωθούνται οι εξής βασικές αλλαγές που προσιδιάζουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:
- Συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που θα εποπτεύει τη διαδικασία.
- Καθιερώνεται ο λύτης. Πρόκειται για εκπαιδευτικό που διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα και θα λύνει τα προτεινόμενα θέματα, δηλαδή θα τα τεστάρει, μπαίνοντας στη θέση των υποψηφίων πριν φτάσουν τα θέματα στα χέρια τους.
- Τα θέματα θα συνεχίσουν να είναι πολλαπλής επιλογής, αλλά διαβαθμισμένης δυσκολίας και θα βαθμολογούνται ανάλογα.
- Το άριστα για κάθε μάθημα θα συνεχίσει να είναι 100.
- Καθώς οι μονάδες για κάθε θέμα ορίζονται με βάση τον βαθμό δυσκολίας, ο αριθμός των θεμάτων θα μειωθεί.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.