Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον «Δράκο» του Περιστερίου φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο άντρας που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην περιοχή να έχει ανοίξει το φερμουάρ του παντελονιού και κρατώντας τα γεννητικά του όργανα να ακολουθεί μια νεαρή κοπέλα η οποία φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει.

Μετά την καταγγελία της 22χρονης φοιτήτριας που την τελευταία στιγμή γλίτωσε από τις αρρωστημένες ορέξεις του, τα στόματα έχουν ανοίξει και νέες κοπέλες καταγγέλλουν επιθέσεις από τον συγκεκριμένο άντρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον τρόμο έζησε μια 22χρονη το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι, με έναν άνδρα να επιχειρεί να της επιτεθεί με κατεβασμένο το παντελόνι του.

Η νεαρή επέστρεφε από τη δουλειά της και αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό της ο δράστης την πλησίασε και άρχισε να τρέχει για να της επιτεθεί, με τη νεαρή να τρέχει επίσης για να ξεφύγει. Ευτυχώς, πρόλαβε και μπήκε στο σπίτι της, με τον ύποπτο να τρέπεται στη συνέχεια σε φυγή.

Η κοπέλα σε ανάρτησή της ανέφερε: «Δυστυχώς, δεν τον πρόλαβαν οι δικοί μου. Όταν κατέβηκαν, είχε ήδη φύγει. Είναι γύρω στα 30, με μούσι, μελαχρινός. Νιώθω απαίσια που δεν πρόλαβα να κάνω κάτι πιο άμεσο και δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να προλάβει να κάνει σε κάποια άλλη κοπέλα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «έφτασε χτες μια καταγγελία στην άμεση δράση για την συγκεκριμένη περιοχή στη 1 το μεσημέρι. Υπήρξε αναφορά για έναν άνθρωπο που κινείται ύποπτα στην περιοχή και επιτίθεται σε κοπέλες. Αναμένουμε να δώσει κατάθεση το θύμα και προφανώς θα δει κάποιες φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων γιατί δεν έχει ταυτοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος. Επειδή πρόκειται για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, όποιος γνωρίζει κάτι, είτε έχει βιντεοληπτικό υλικό είτε έχει να δώσει κάποια περιγραφή, ας το κάνει ακόμα και ανώνυμα στο τοπικό ΑΤ».

Μάλιστα, φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος επιτίθεται σε νεαρές κοπέλες τις βραδινές ώρες.

Στα social media οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί, γνωστοποιώντας τη φωτογραφία του. Μάλιστα, σε ανάρτηση που δημοσίευσε η εκπομπή Live You μια γυναίκα ανέφερε πως ο ύποπτος έκανε ασελγείς πράξεις έξω από σχολείο γεμάτα παιδιά και πως συνελήφθη αλλά αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο.

