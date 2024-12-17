Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος με τον περιοριστικό ορό της απαγόρευσης επικοινωνίας με τα παραρτήματα των συνδέσμων αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή το μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κώστας Καραπαπάς, για τα πλημμελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας.

Τα ίδια πλημμελήματα αντιμετωπίζουν άλλα τρία μέλη της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο Γιάννης Μώραλης, ο Μιχάλης Κουντούρης και ο Δημήτρης Αγραφιώτης, οι οποίοι έχουν ήδη απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ αναμένεται η απολογία του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 167 άτομα και έχουν προφυλακιστεί 25.

Υπενθυμίζεται ότι ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τα μέλη της διοίκησης της ομάδας Γιάννη Μώραλη, Κώστα Καραπαπά, Μιχάλη Κουντούρη και Δημήτρη Αγραφιώτη ασκήθηκε με αφορμή τη δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει διαπράξει μεταξύ άλλων και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα.

