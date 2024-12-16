«Τα όσα ακούστηκαν αγγίζουν το όριο της αστειότητας. Ως Περιφερειακή Αρχή δεν ανταγωνιζόμαστε και δεν διχάζουμε κανέναν» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βάζοντας τέλος στην παραφιλολογία που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου στην πρωτεύουσα.

Προσθέτει δε, στη σχετική συνέντευξή του στον Alpha το πρωί ότι το δικαίωμα στην επιλογή, είτε στην ψυχαγωγία είτε οπουδήποτε αλλού, αποτελεί στοιχείο Δημοκρατίας. Και πως «με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έχω μια εξαιρετική συνεργασία και όσοι προσπαθούν να αναπαράγουν μια λογική αντιπαράθεσης και διχασμού κάνουν πάρα πολύ κακό».

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως «από την αρχή επιθυμούσα να δημιουργήσω ένα τοπόσημο για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Και ποιος τόπος είναι πιο ιδανικός για κάτι τέτοιο από την Αθήνα; Είμαι πολύ χαρούμενος για την αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως καθώς επίσης και για το γεγονός ότι στο «Visiting Greece», στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΤ, έχει ενταχθεί ως πρόταση για τους τουρίστες η επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που έχουμε δημιουργήσει στο Πάρκο. Ο καθένας μπορεί να το επισκεφθεί έως και τις 6 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για όλους. Εγώ λοιπόν δεν ανταγωνίζομαι κανέναν. Αγωνίζομαι για το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας να μπορεί να επισκέπτεται τους δημόσιους χώρους χωρίς να πληρώσει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά μπορούν να κάνουν δωρεάν face painting, να φωτογραφηθούν δωρεάν με τον Άγιο Βασίλη, να απολαύσουν δωρεάν τη Μπάντα των «Μολυβένιων Στρατιωτών», να παίξουν με τα ξωτικά και να απολαύσουν επίσης εντελώς δωρεάν υπέροχες παιδικές παραστάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εξαιρετικές συναυλίες για κάθε γούστο με ελεύθερη είσοδο για όλους. Δημιουργήσαμε ένα πρότυπο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αισθητικής, με τους χορηγούς να καλύπτουν το 75% των εξόδων του. Μάλιστα, όλες οι δραστηριότητες για τους μικρούς μας επισκέπτες - που το επαναλαμβάνω είναι δωρεάν - έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θίγουν για παράδειγμα τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της τεχνολογίας μέσω της ρομποτικής, της ενεργειακής εξοικονόμησης, αλλά και της εξοικονόμησης του νερού. Και αυτό γιατί, θέλουμε τα παιδιά μας μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ψυχαγωγία, να μπορούν να εκπαιδευτούν και να προετοιμαστούν για όλα όσα θα έχουν να αντιμετωπίσουν στην ενήλικη ζωή τους».

Ο περιφερειάρχης τόνισε πως τη βραδιά της αλλαγής του χρόνου θα βρίσκεται με την οικογένειά του στο Πεδίον του Άρεως, όπου θα τραγουδήσουν ο Χρήστος Μάστορας με τις «Μέλισσες», ο Ζαφ και ο Onemanshow και ότι από την πρώτη στιγμή είχε σχεδιαστεί να υπάρξει ζωντανή σύνδεση με εικόνα και ήχο με την πλατεία Συντάγματος. «Θα συνδεθούμε με το Σύνταγμα, θα παρακολουθήσουμε το countdown και θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό και ως Περιφέρεια, για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, δεν ζητήσαμε τηλεοπτική κάλυψη από πουθενά» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έγινε επίσης αναφορά σε μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Λεκανοπεδίου. Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι υπάρχει πλέον ολοκληρωμένος σχεδιασμός. «Προτεραιοποιήσαμε κάθε ανάγκη, χαρτογραφήσαμε κάθε ρέμα και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για 54 σημαντικά έργα, που βρίσκονται ήδη στη φάση της δημοπράτησης. Ωστόσο, η προσπάθεια είναι συνεχής και σύνθετη. Η Αττική έχει υποδομές που χτίστηκαν για πολύ λιγότερους κατοίκους και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης πιέζουν ακόμη περισσότερο τα όρια αντοχής τους», σημείωσε. Επανέλαβε δε ότι η λύση για τέτοιου είδους κρίσιμα ζητήματα είναι η μητροπολιτική διαχείρισή τους και τόνισε ότι η διαβούλευση με το κεντρικό κράτος είναι διαρκής, προκειμένου να «τρέξουν» εντός της τετραετίας και τα υπόλοιπα 104 έργα, προκειμένου - όπως είπε - «να ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε τον κίνδυνο για τους συμπολίτες μας και τις περιουσίες τους».

Με ιδιαίτερη έμφαση μίλησε και για την πρωτοβουλία «Ψυχή μου», μια καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. «Σχεδιάσαμε μια δράση που διαχωρίζει τις ανάγκες ανδρών, γυναικών και εφήβων, διότι η ψυχική υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται οριζόντια. Έζησα από την πρώτη στιγμή τη μετά-covid περίοδο και γνωρίζω - όπως όλοι - πώς άλλαξε η καθημερινότητά μας. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι αποσπασματικό», εξήγησε.

Η καμπάνια περιλαμβάνει ενημερωτικά σποτάκια, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές και δράσεις ευαισθητοποίησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής. Παράλληλα, στοχεύει σε παραμέτρους που σχετίζονται με τη σύγχρονη καθημερινότητα, όπως το bullying και η εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κατάθλιψη δεν είναι ταμπού. Δεν είναι στίγμα. Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και να ζητάμε βοήθεια. Σώζει ζωές», επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα «Ψυχή μου» θα αποτελέσει «πιλότο» και για μια σειρά άλλων στοχευμένων δράσεων που θα ακολουθήσουν, το επόμενο διάστημα, για θέματα, όπως ο σχολικός εκφοβισμός και η σχέση των παιδιών με την υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, μιλώντας σε πιο προσωπικό τόνο για την περιπέτεια υγείας που πέρασε την περίοδο που διατελούσε χρέη υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε: «Νομίζω ότι σε όλη μου τη ζωή ήμουν υπό πίεση. Ειδικά όμως τα χρόνια της Πολιτικής Προστασίας, ήταν μια περίοδος δύσκολη, κατά την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν εγώ ακολουθώ τις κρίσεις ή οι κρίσεις εμένα, πάντως το σίγουρο είναι ότι στο επίκεντρο κάθε κρίσης ήμουν εκεί, προσπάθησα να είμαι χρήσιμος. Και αυτό είναι που έχει κάθε φορά σημασία. Στο τέλος κάθε διαδρομής, να έχεις προσφέρει. Να εισπράττεις την ικανοποίηση ότι ήσουν αποτελεσματικός για τους συμπολίτες σου. Αυτό κάνουμε και στην Περιφέρεια Αττικής καθημερινά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

