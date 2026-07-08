Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από την Περιφέρεια Αττικής ένα μείζονος σημασίας αντιπλημμυρικό έργο, στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση.

Πρόκειται για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης ομβρίων σε σημεία της περιοχής Πανοράματος, που δεν διέθεταν ανάλογες υποδομές, καθώς και για την πραγματοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων σε κρίσιμες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης και Βούλας. Το έργο, προϋπολογισμού 2,58 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και έχει διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι για εμάς ζήτημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και την ανθεκτικότητα των πόλεών μας στην κλιματική κρίση», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και συνέχισε: «Ήδη το 60% των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων που έχουμε δεσμευτεί έχει δρομολογηθεί, σχεδόν στα μισά της θητείας μας, και έως τον Σεπτέμβριο του 2027 και τα 55 έργα και οι 9 παρεμβάσεις θα έχουν προχωρήσει, με εξασφαλισμένους πόρους και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Και δεν μένουμε μόνο σε αυτό, μέσα στο 2027 ολοκληρώνουμε το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι, προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο που για δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε από καθυστερήσεις, αλλά πλέον προχωρά με αποφασιστικότητα. Παράλληλα, προχωράμε στο κρίσιμο έργο στο ρέμα Χέρωμα-Μηλαδέζα, ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική θωράκιση της περιοχής».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν έμπειρο και αποτελεσματικό συνεργάτη, τον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή φιλοσοφία: έργα ουσίας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς άλλες χαμένες δεκαετίες».

Από της πλευρά του, ο κ. Κωνσταντέλλος τόνισε: «Συνεχίζουμε μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, ένα πολύ συστηματικό και εντατικό έργο, που θα ολοκληρώσει την υδραυλική θωράκιση που πρέπει να έχει μια σύγχρονη πόλη, σαν τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Εφόσον μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους πόρους που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, θα είμαστε σε θέση μέσα στην επόμενη διετία να έχουμε ολοκληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο, φιλόδοξο υδραυλικό έργο. Και αυτό, μέσα από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως από μοχλεύσεις που η Περιφέρεια φροντίζει να έχει, όχι μόνο για τον δικό μας δήμο, αλλά και για τους 66 δήμους της Αττικής».

Αποτελεσματική θωράκιση μιας εξαιρετικά ευαίσθητης περιοχής

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ουσιαστική ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, με την κατασκευή νέων αγωγών ομβρίων και έργων υδροσυλλογής, σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες αφορούν ιδίως στις περιοχές Πανοράματος και Εξοχής της Δ.Ε. Βούλας, Νέας Καλύμνου Βούλας, Καμινίου Βάρκιζας και Ασυρμάτου Βάρης, όπου κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, έχουν παρατηρηθεί συχνά επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο και τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί δικτύο αγωγών και καναλιών υδροσυλλογής συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ., καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια, ενώ το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με τους υφιστάμενους συλλεκτήρες ομβρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παροχετευτικότητα και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Νίκος Βάσης, ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος και ο σιευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Γιώργος Ψαρομιχελάκης.

Πηγή: skai.gr

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