Θριάσιο Νοσοκομείο: Επεισόδιο με Ρομά, φθορές και συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 7/7, στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, όταν ομάδα Ρομά που είχε μεταβεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκάλεσε ένταση κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προπηλακισμοί σε βάρος γιατρών, φθορές σε χώρους του νοσοκομείου και επέμβαση της Αστυνομίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου thriassio.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν ομάδα αποτελούμενη από περίπου 50 άτομα βρέθηκε στο νοσοκομείο συνοδεύοντας έναν νεαρό συγγενή τους που είχε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, με ορισμένα άτομα να στρέφονται κατά του ιατρικού προσωπικού που βρισκόταν σε υπηρεσία για τη σειρά στον αξονικό τομογράφο.

Προπηλακισμοί γιατρών και ζημιές στους χώρους του νοσοκομείου

Κατά τη διάρκεια της έντασης, εργαζόμενοι του νοσοκομείου φέρεται να δέχθηκαν λεκτικές επιθέσεις και απειλητική συμπεριφορά, ενώ σημειώθηκαν και ζημιές σε χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι γιατροί και το προσωπικό της εφημερίας προσπάθησαν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς, ωστόσο η κατάσταση που δημιουργήθηκε προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου.



Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.

Με την άφιξη των αστυνομικών, αρκετά από τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο αποχώρησαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,δύο γυναίκες 37 και 38 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τις φθορές που προκλήθηκαν, την ένταση που σημειώθηκε στον χώρο του νοσοκομείου και τη διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας.





Πηγή: skai.gr

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