Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (6 Ιουλίου 2026), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Μεταξουργείου. Ο ίδιος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση του 39χρονου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας (6 Ιουλίου 2026), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 39χρονο στην περιοχή του Μεταξουργείου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει όμως ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 417 γραμμ. ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,

51,6 γραμμ. κοκαΐνης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

2 μαγειρικά σκεύη και

το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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