Ξεκινά ανοικτή διαβούλευση με τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς για την πλήρη αναβάθμιση των τριών μητροπολιτικών πάρκων της Αττικής (Πεδίον του Άρεως, Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και Αττικό Άλσος») στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», προχωρά στη διεξαγωγή ανοικτής διαβούλευσης για την αναβάθμιση των μητροπολιτικών πάρκων του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας στους οποίους έχει αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Η διαβούλευση προσκαλεί κοινωνικούς εταίρους, δημοτικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τους ίδιους τους πολίτες, να συμβάλουν με τις προτάσεις τους, διαμορφώνοντας μαζί μια στρατηγική που θα μεταμορφώσει τους χώρους πρασίνου σε σύγχρονες, λειτουργικές και φιλικές προς το περιβάλλον αστικές οάσεις.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτή, που εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», θα αναβαθμιστούν τα τρία σημαντικότερα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής:

Το σύμπλεγμα Πεδίου του Άρεως, Λόφου Φινόπουλου, πλατείας Πρωτομαγιάς,

Το Αττικό Άλσος,

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Να σημειωθεί ότι οι περιοχές επιρροής των παραπάνω χώρων παρέμβασης αφορούν πυκνοκατοικημένες ζώνες του λεκανοπεδίου, στις οποίες ζει περίπου το 35% του πληθυσμού της Αττικής.

Οι στόχοι της στρατηγικής

Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της βιωσιμότητας και της αναβάθμισης των δημόσιων χώρων πρασίνου, προχωρά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με βασικούς στόχους:

Την προστασία και ασφάλεια των πάρκων και των επισκεπτών, με έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων αειφορίας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους.

Τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών και της βελτίωσης της προσβασιμότητας για όλους.

Τη διασύνδεση των χώρων πρασίνου, με σκοπό την ανάδειξη του διακριτού τους χαρακτήρα και την προώθηση μιας ενιαίας μητροπολιτικής ταυτότητας.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωσή του: «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, δεσμεύτηκα ότι τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής δεν θα αφεθούν άλλο στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί από τους χώρους αυτούς είχαν παραδοθεί στην αυθαιρεσία και είχαν μετατραπεί σε τόπους έκνομων πράξεων (π.χ. εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών), με αποτέλεσμα να απομακρύνουν αντί να προσελκύουν τους πολίτες. Αυτή η εικόνα αρχίζει πλέον και αλλάζει. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, που θα αποδώσει στους πολίτες της Αττικής σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους πρασίνου.

Με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), δημιουργούμε ένα ενιαίο διαχειριστικό πλαίσιο για το Πεδίον του Άρεως, το Αττικό Άλσος και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Στόχος μας είναι η πλήρης αναβάθμιση των πάρκων, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο ασφάλειας και λειτουργικότητας. Με εξασφαλισμένους πόρους και σαφές χρονοδιάγραμμα, βάζουμε τέλος στην αποσπασματική διαχείριση και προχωράμε σε ένα μοντέλο που θα εγγυηθεί τη μακροπρόθεσμη προστασία και βιωσιμότητά τους».

Και καταλήγει: «Οι χώροι αυτοί ανήκουν σε όλους. Το Πεδίον του Άρεως, το Αττικό Άλσος και το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» δεν είναι απλώς πνεύμονες πρασίνου, αλλά χώροι συνάντησης, αναψυχής και πολιτισμού, που πρέπει να είναι ανοιχτοί, ασφαλείς και ελκυστικοί για τα μικρά παιδιά, για τους νέους που αθλούνται, για τις μανάδες που επιθυμούν να πάρουν το καροτσάκι και να βγάλουν βόλτα το μωρό τους, για τις παρέες των ηλικιωμένων που θέλουν να περπατήσουν ή να συζητήσουν καθισμένοι στα παγκάκια. Καλώ όλους να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση. Η άποψή σας είναι πολύτιμη, γιατί η νέα εποχή για τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής χτίζεται μαζί με τους πολίτες».

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους πολίτες, τους φορείς, τους επαγγελματίες και τις επιστημονικές οργανώσεις να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Οι συνεισφορές που θα κατατεθούν θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής στρατηγικής, διασφαλίζοντας μια συμμετοχική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικών για το αστικό πράσινο.

