Πρόσκληση για τη δημιουργία δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ, δημοσιεύθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027», με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα ένταξης πράξεων (έργων) μέχρι του ποσού των 7,2 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

«Είναι αυτονόητο καθήκον μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας σε μια αξιοπρεπή ζωή με ίσες ευκαιρίες, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν στοχευμένα τις ανάγκες τους» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης. Και πρόσθεσε: «Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας με αναπηρία τη δυνατότητα να ζουν ανεξάρτητοι, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δικές τους δυνάμεις, σε ένα περιβάλλον οικιακής θαλπωρής, αφήνοντας πίσω πρακτικές ιδρυματοποίησης του παρελθόντος».

«409,5 εκατ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια – Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει πίσω»

Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η εν λόγω πρόσκληση αποτελεί μέρος της ολιστικής κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής: «Για εμάς, οι ανάγκες των συνανθρώπων μας αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας. Η διοίκησή μας έχει εκπονήσει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την κοινωνική συνοχή, τον οποίο υλοποιούμε με συνέπεια. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, το νέο ΕΣΠΑ ύψους 1,6 δις ευρώ, από το οποίο αντλούμε για τα επόμενα χρόνια 409,5 εκατ. ευρώ για τον κοινωνικό προϋπολογισμό μας, προκειμένου να μην μείνει ούτε ένας πολίτης πίσω, σε καμία από τις 66 γειτονιές της Αττικής μας. Ήδη, για την επόμενη τετραετία, έχουμε δρομολογήσει την υλοποίηση 47 μεγάλων έργων πρόνοιας και ενίσχυσης κοινωνικών υποδομών, με προϋπολογισμό 153 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν σε δομές για ΑμεΑ, ηλικιωμένους, παιδιά και θύματα ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρικτικές υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες και δημιουργία Κέντρων Υγείας αστικού τύπου σε όλη την Αττική. Συνεχίζουμε αταλάντευτα, με κίνητρο, στόχο και άξονα τον άνθρωπο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής η λειτουργία 12 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα αυτών, που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τους παραπάνω φορείς.

Οι εν λόγω φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» προκειμένου να κατασκευαστούν κτιριακές υποδομές που θα στεγάσουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία - εφήβους και παιδιά.

Βασικό ζητούμενο της υλοποίησης των έργων αποτελεί η ανάπτυξη της υποστηριζόμενης διαβίωσης των ωφελούμενων σε επίπεδο κοινότητας με στόχο την αποϊδρυματοποίησή τους ή την αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους.

