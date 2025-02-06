Σημαντική πίεση στη φέρουσα τουριστική ικανότητα των υποδομών για τον κεντρικό τομέα των Αθηνών καταδεικνύει μελέτη που εκπόνησε η Περιφέρεια Αττικής ενώ τα ευρήματά της οδηγούν σε πιθανή εξάντληση αυτής της ικανότητας λόγω υπερτουρισμού τα επόμενα χρόνια, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος του Aναπτυξιακού Oργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ, με τα παρόντα στοιχεία δεν τίθεται θέμα υπερτουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Μόνο στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια επιβάρυνση, που ωστόσο αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα μέτρα.

Η μελέτη, επικαιροποιείται με τα στοιχεία του 2024 και το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί και επίσημα.

Συγκεκριμένα, αποτιμά τη φέρουσα τουριστική ικανότητα της Αττικής, δηλαδή τη δυνατότητα του προορισμού να υποδεχθεί τουριστικές ροές χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων ή η τουριστική εμπειρία. Επίσης, αναλύει τα χωρικά δεδομένα και εκτιμά μελλοντικές πιέσεις στον προορισμό. Επιπλέον, διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα:

- Στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, που έρχεται 2η σε επισκεψιμότητα με προσεγγιστικά 2,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κατ' έτος, ο συνολικός δείκτης πληρότητας (μόνο ξενοδοχειακές μονάδες) λαμβάνει τιμές μικρότερες του 70%. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει πιθανότητα εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας σε εύλογο χρονικό διάστημα .σε αυτή την περιοχή.

- Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Νήσων που έρχεται 3η σε επισκεψιμότητα με προσεγγιστικά 1,3 εκατ. διανυκτερεύσεις κατ' έτος, ο συνολικός δείκτης πληρότητας (μόνο ξενοδοχειακές μονάδες) λαμβάνει τιμές μικρότερες του 50% γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν προκύπτει πιθανότητα εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

- Αντίστοιχα στοιχεία προκύπτουν και για τον Νότιο Τομέα της Αττικής ενώ για τον Δυτικό Τομέα δεν τίθεται κανένα ζήτημα εξάντλησης φέρουσας ικανότητας.

Προληπτικά μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί

Αναφορικά με τα βασικότερα προτεινόμενα Μέτρα / Παρεμβάσεις για τη διαχείριση του τουριστικού προορισμού της Αθήνας (Κέντρο και Μητροπολιτικά) με γνώμονα την φέρουσα ικανότητά του και την στοχοθεσία του σε σχέση με την τουριστική του ανάπτυξη, αυτά είναι τα εξής:

- Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού

- Εμπλοκή ενδιαφερόμενων / εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται από τον τουρισμό (bottom-up προσέγγιση)

- Ενέργειες στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας και τοπικής κοινωνίας

- Ανάπτυξη Κεντρικού Έξυπνου Συστήματος Παρακολούθησης των Επισκεπτών (Smart Control Room)

- Ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησης, διαχείρισης και πληροφόρησης τουριστικών ροών

- Οικονομικά / Φορολογικά Μέτρα

- Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας.

«Θέλουμε μια αποτελεσματική τουριστική πολιτική για την Αττική η οποία θα έχει οικονομικά οφέλη για την κοινωνία αλλά παράλληλα θα προστατεύει το αστικό και φυσικό περιβάλλον της. Γι' αυτό και εκπονούμε μελέτη φέρουσας ικανότητας ώστε να πατήσουμε σε στέρεο έδαφος όσον αφορά τη χάραξη της στρατηγικής μας και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών». «Στο πλαίσιο αυτό, πολλά από τα 280 έργα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Περιφερειαρχης Νίκος Χαρδαλιας αφορούν την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή», τονίζει ο κ. Φραγκάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

