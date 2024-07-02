Αυξημένο κατά 14% είναι το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 22% στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ίδιο διάστημα.

Κύρια αιτία της ανόδου των χονδρικών τιμών που αντανακλάται ως ένα βαθμό στη λιανική είναι η αύξηση της ζήτησης λόγω καιρικών συνθηκών και η αυξημένη συμμετοχή των θερμικών μονάδων στην κάλυψη του φορτίου, καθώς και η διατήρηση σε σχετικά υψηλά επίπεδα των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα διαμορφώνεται σε 13,557 σεντς ανά κιλοβατώρα έναντι 11,898 τον Ιούνιο.

Αντίστοιχα οι χρεώσεις για υψηλότερη κατανάλωση (πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα) είναι 14,385 σεντς ανά κιλοβατώρα από 12,642 και για το νυχτερινό τιμολόγιο στα 11,418 σεντς ανά κιλοβατώρα από 9,976 τον Ιούνιο.

Παρά την αύξηση, το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Ιανουάριο οπότε διαμορφώθηκε στα 13,635 σεντς έως 500 κιλοβατώρες, 14,595 για μεγαλύτερη κατανάλωση και 11,155 σεντς το νυχτερινό.

Αυξημένα επίσης είναι τα «πράσινα» τιμολόγια του Ιουλίου από την πλειονότητα των προμηθευτών ρεύματος.

Οι νέες τιμές έχουν ως εξής:

ΕΛΙΝΟΙΛ 16,637 σεντς ανά κιλοβατώρα.

ΖΕΝΙΘ 20,525 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ήρων 15,879 σεντς ανά κιλοβατώρα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 13,99 σεντς ανά κιλοβατώρα.

ELPEDISON 14,874 σεντς ανά κιλοβατώρα οι πρώτες 100 κιλοβατώρες και 18,874 οι επόμενες.

EUNICE 18,23 σεντς ανά κιλοβατώρα.

NRG 17,131 σεντς ανά κιλοβατώρα.

OTE Estate 18,81 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Progeria 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα.

SOLAR ENERGY 17,472 σεντς ανά κιλοβατώρα.

VOLTERRA 17,213 σεντς ανά κιλοβατώρα.

VOLTON 15,88 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: skai.gr

