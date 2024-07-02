1839 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνείου Πανεπιστημίου της Αθήνας (μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο). Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου.

1912 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1976 ΕΝΙΑΙΟ ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ

Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ανόι. Ήταν χωρισμένο από το 1954.

1998 ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άργος ο υδράργυρος αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Φιλαδέλφεια τους 44 βαθμούς και στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθηρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα τους 43 βαθμούς.

2000 Ο Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Ολοκληρώνονται οι εργασίες του 3ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο κ. Κωνσταντόπουλος συγκεντρώνει το 83,8% των ψήφων, εξασφαλίζοντας 912 ψήφους σε σύνολο 1.088 μελών.



