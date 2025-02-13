Πέντε προσαγωγές μετά την επίθεση Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του Κώστα Τασούλα

Επίθεση μελών του Ρουβίκωνα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ατόμων πέταξε τρικάκια και φώναξε συνθήματα έξω από το σπίτι του κ. Τασούλα, λίγες ώρες αφότου εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μετά τα μεσάνυχτα, έγινε γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς έγιναν πέντε προσαγωγές και συγκεκριμένα τεσσάρων ανδρών και μιας γυναίκας για το περιστατικό.

Στη συνέχεια οι πέντε προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μαρινάκης: Η επίθεση δεν φοβίζει κανέναν δημοκρατικό πολίτη

Το επεισόδιο καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η επίθεση εκπροσώπων της χειρότερης εκδοχής του φασισμού στο σπίτι του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, την ημέρα της εκλογής του, με συνθήματα μίσους, δεν φοβίζει κανέναν δημοκρατικό πολίτη.

Εντούτοις, έχει τεράστια αξία να αναλογιστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πού οδηγεί η τακτική της τοξικότητας και των συκοφαντιών, ειδικά όταν μιλάμε για μια εθνική τραγωδία».

ΠΑΣΟΚ: Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του νεοεκλεγέντος προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας» αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Το κόμμα καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να μην υποδαυλίζει την τοξικότητα και ας σταματήσει την εργαλειοποίηση. Ιδίως όταν η κυβέρνηση είναι εκείνη που διανέμει ήδη ντροπιαστικά non paper σε φιλικά μέσα, ενώ πέριξ του Μαξίμου σιτίζεται η 'ομάδα' προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων».

Πηγή: skai.gr

