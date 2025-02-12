ΟΣΕ- Σεπόλια: Το τρένο πέρασε με κατεβασμένες μπάρες παρουσία φύλακα

'Αλλη διάσταση δίνει ο ΟΣΕ σχετικά με το συμβάν που έγινε στην ισόπεδη φυλασσόμενη διάβαση επί της οδού Σεπολίων, την Τετάρτη 12/02/2024 και περί ώρας 00:46, δηλώνοντας πως «υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία που μαρτυρούν ότι το τρένο πέρασε με κατεβασμένες μπάρες με την παρουσία του φύλακα, ενώ φαίνεται και ελέγχεται για το εάν έγιναν διαδοχικές παραβιάσεις του ΚΟΚ από διερχόμενα οχήματα».

Συγκεκριμένα , ο ΟΣΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει : «Σχετικά με το συμβάν που έγινε στην ισόπεδη φυλασσόμενη διάβαση επί της οδού Σεπολίων, την Τετάρτη 12/02/2024 και περί ώρας 00:46, τον ΟΣΕ δεν επιβεβαιώνεται το περιστατικό έτσι όπως έχει περιγραφεί σε ορισμένα ΜΜΕ, καθώς υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία που μαρτυρούν ότι το τρένο πέρασε με κατεβασμένες μπάρες και με την παρουσία του φύλακα, ενώ φαίνεται και ελέγχεται για το εάν έγιναν διαδοχικές παραβιάσεις του ΚΟΚ από διερχόμενα οχήματα.

Το σχετικό βιντεοσκοπικό υλικό, τονίζει ο ΟΣΕ, θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα. Επίσης η ιδιωτική εταιρεία στην οποία εργάζεται ο φύλακας κατόπιν εξουσιοδότησής του έχει καταθέσει και σχετική μήνυση κατά του εμπλεκόμενου οδηγού του δικύκλου που ενεπλάκη στο συμβάν.

