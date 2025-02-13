Η σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες «καλά κρατεί», σε μια νύχτα που όπως φαίνεται θα είναι μια ακόμη νύχτα αγωνίας για τους εναπομείναντες κατοίκους της Σαντορίνης, της Αμοργού και των γύρω νησιών, αλλά και για τους επιστήμονες, οι οποίοι εξακολουθούν να παρατηρούν προβληματισμένοι το ασυνήθιστο φαινόμενο.

Κι ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και συχνότητα στην περιοχή, λίγο μετά τις 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, δύο απαράλλαχτες σεισμικές δονήσεις ήρθαν να θυμίσουν ότι ο Εγκέλαδος δεν υποχωρεί αλλά επιμένει.

Συγκεκριμένα, στις 01:02 και στις 01:03, το γεωδυναμικό ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατέγραψε δύο δονήσεις, εντάσεως 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 23 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος 11,4 και 12,8 χλμ. αντίστοιχα.

