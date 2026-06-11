Αίγιο: Όλα τα βλέμματα στο κίνητρο του 65χρονου Ιταλού -«Δεν θα πάρω τίποτα από την πώληση του οικοπέδου εγώ;»

Το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο αναζητούν τώρα οι αστυνομικοί, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από τον ίδιο τον εισαγγελέα, λόγω των νέων στοιχείων που προσκόμισε η ασφάλεια στο Αίγιο.

Χθες, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί Παρασκευή πρωί στις 11.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα, τόσο οικονομικής όσο και προσωπικής φύσεως. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα είχε πουλήσει ένα οικόπεδο που διέθετε στο Αίγιο και έδωσε όλα τα χρήματα στο γιο της. Ένα νέο δραστήριο, μορφωμένο, παιδί, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έκανε το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία, ασχολούνταν με τη μουσική, δημιουργούσε τη δική του μουσική, είχε κανονίσει περιοδεία στην Ελλάδα. Ένα παιδί 26 ετών που είχε τη ζωή μπροστά του.

Ο Ιταλός αντιδρούσε στο γεγονός ότι η σύντροφός του επέλεξε να δώσει όλα τα λεφτά στον γιο της στη Γερμανία. «Έχω βάλει και εγώ λεφτά στο σπίτι, έχω επενδύσει εγώ, δεν θα πάρω τίποτα από την πώληση του οικοπέδου», υποστήριζε. Παραλλήλως όμως φαίνεται ότι το ζευγάρι δεν πέρναγε και την καλύτερή του περίοδο.

Επιπλέον, φαίνεται πως υπήρχε και κάτι άλλο, πιο σημαντικό, καθώς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί δεν είχε έρθει τυχαία στην Ελλάδα και δεν ήρθε μόνο για τις διακοπές. Ήρθε με πρόθεση στη συνέχεια να πάρει τη μητέρα του μόνιμα στη Γερμανία, με το πρόσχημα ότι θα την παρακολουθούν γιατροί, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά της, είχε κάνει κάποια επέμβαση η γυναίκα κατά το πρόσφατο παρελθόν και έτσι φαίνεται ότι ο δεσμός.

Γιατί οι μαρτυρίες που έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία λένε ότι το τελευταίο διάστημα η γυναίκα ήθελε να απεμπλακεί από τον άνθρωπο. Ήθελε να χωρίσουν. Και για προσωπικούς λόγους και για οικονομικούς.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλονίζει το πανελλήνιο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες από τον εντοπισμό των σορών της 54χρονης και του 26χρονου γιου της χθες στον Λόγγο.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο εξ επαφής στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

«Επειδή ακριβώς ο 65χρονος δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν, και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει, όπως και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, τα οποία δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι' αυτό ακριβώς, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα, θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα αναμένουμε τη δίωξη», δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έχουν επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα οι συνάδελφοι, θα βάλουν κανονικά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, καθώς υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του», πρόσθεσε, σημειώνοντας επιπλέον ότι οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία. «Δεν λείπει κάτι από την οικία, άρα αποκλείουμε το ενδεχόμενο της διάρρηξης ή της ληστείας μέσα από την οικία», είπε.

Πηγή: skai.gr

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