Μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποίησε σήμερα η Τροχαία Ναυπακτίας, μετατρέποντας το γνωστό μπλόκο στο λιμάνι σε μια όμορφη έκπληξη για τους δικυκλιστές. Αντί για τις αναμενόμενες κλήσεις λόγω μη χρήσης κράνους, οι αστυνομικοί μοίρασαν… δωρεάν προστατευτικά κράνη.

«Ένα θετικό μήνυμα αντί για μια ποινή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο facebook.

Η πρωτοβουλία της Τροχαίας Ναυπάκτου είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς δικύκλων σχετικά με τη σημασία της χρήσης κράνους, όχι με πρόστιμα, αλλά με ένα θετικό μήνυμα και έμπρακτη στήριξη.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν δικυκλιστές που κυκλοφορούσαν χωρίς κράνος, όμως αντί για πρόστιμα, τους χάρισαν ένα καινούργιο κράνος με ευχές για ασφαλή οδήγηση.

