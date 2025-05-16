Σε λειτουργία τίθεται από τις 19 Μαΐου 2025, στις 9:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2025 τόσο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όσο και για τα παιδιά με αναπηρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά σε έμμεσα μέλη, ηλικίας 6 έως 16 ετών, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ των ενταχθέντων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, που χορηγούσαν αυτή την παροχή, καθώς και παιδιά εργαζομένων του φορέα και για τις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 31/5/2025, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι πέντε κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

O συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2025 ανέρχεται συνολικά στις 36.000 θέσεις για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για συγκεκριμένη επιχείρηση και κατασκηνωτική περίοδο, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ, μέσω αυτόματης διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 10/6/2025, οπότε, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα έχουν δηλώσει, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί και να παραδοθεί κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι

Α) Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

- η 1η κατασκηνωτική περίοδος (15/6/2025-29/6/2025),

- η 2η κατασκηνωτική περίοδος (2/7/2025-16/7/2025),

- η 3η κατασκηνωτική περίοδος (18/7/2025-01/08/2025),

- η 4η κατασκηνωτική περίοδος (03/08/2025-17/8/2025) και

- η 5η κατασκηνωτική περίοδος (18/8/2025-01/09/2025).

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις των ανωτέρω ημερομηνιών και διάρκειας ανά κατασκηνωτική επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα διαμονής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 15 ημέρες.

Β) Για τα παιδιά με αναπηρία, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

- η 1η κατασκηνωτική περίοδος (24/6/2025-03/07/2025),

- η 2η κατασκηνωτική περίοδος (14/7/2025-23/7/2025),

- η 3η κατασκηνωτική περίοδος (28/7/2025-06/08/2025),

- η 4η κατασκηνωτική περίοδος (11/08/2025-20/8/2025) και

- η 5η κατασκηνωτική περίοδος (25/08/2025-03/09/2025).

Όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις των ανωτέρω ημερομηνιών ανά κατασκηνωτική επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα διαμονής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10 ημέρες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων των ενταχθέντων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στον e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα για το έτος 2025.

Ειδικότερα:

α) Οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΠΔΕ και οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΙΤ, οι άμεσα συνταξιούχοι, λόγω θανάτου του ή των γονέων τους, ηλικίας 6-16 ετών, των ως άνω φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν κάνουν χρήση της παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα για το έτος 2025.

β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) Παιδιά, ηλικίας 6-16 ετών, δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e- ΕΦΚΑ, ήτοι υπάλληλοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τ. ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

