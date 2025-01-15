Το Equall Hoops, η συμπεριληπτική ακαδημία μπάσκετ του Eurohoops σε στρατηγική συνεργασία με την Πειραιώς, συνεχίζει, για δεύτερη χρονιά, τη δράση της στην Αθήνα. Στόχος της είναι η ανάδειξη της ισότητας και της συμπερίληψης μέσω του αθλητισμού και επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή δωρεάν προπονήσεων ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής για παιδιά, νέους και νέες ηλικίας 12 έως 22 ετών στο φάσμα του αυτισμού. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και στον πυλώνα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

Η πρώτη προπόνηση του Equall Hoops για τη νέα χρονιά πραγματοποιήθηκε, σε εορταστικό κλίμα, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών παρουσία των συμμετεχόντων παιδιών και νέων, των οικογενειών τους και στελεχών της Πειραιώς και της Eurohoops Academy. Στην εορταστική εκδήλωση, οι συμμετέχοντες στη δράση υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, αντάλλαξαν ευχές και επιδόθηκαν στην αγαπημένη τους προπόνηση!

Με αφορμή την επίσημη έναρξη της δράσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Διευθυντής της Eurohoops Academy κ. Θοδωρής Παπαλουκάς δήλωσε: «Το πρόγραμμα είναι ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης προσπάθειας που βραβεύτηκε στο Λονδίνο. Είμαστε ένα κομμάτι αυτού και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τα παιδιά και τους γονείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της Πειραιώς που έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να έχει υψηλό επίπεδο και για να εντάξουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε. Φέτος είμαστε σε έναν καινούργιο χώρο. Προσπαθούμε συνεχώς για να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα ακόμη μεγαλύτερο και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί».

Η Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς κα. Αγγελική Μπούκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το Equall Hoops, για δεύτερη συνεχή χρονιά, αναδεικνύει την αξία της ισότητας και της συμπερίληψης μέσω του αθλητισμού. Τα σπουδαία παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποτελούν την ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας. Με την αγάπη, τη θέληση και την προσπάθειά τους, αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει ένα πεδίο όπου όλοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες και μπορούν να ξεχωρίσουν. Παράλληλα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της στήριξης των γονιών τους που με τη δύναμη και την αφοσίωσή τους, αποτελούν θεμέλιο για την επιτυχία αυτής της δράσης. Χάρη σε αυτή τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη, το Equall Hoops αποκτά σπουδαιότητα καθώς προσφέρει στα παιδιά ένα περιβάλλον ασφάλειας, ανάπτυξης και συνοχής. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε ώστε να τη δούμε να μεγαλώνει και να επεκτείνεται και στην Περιφέρεια».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων του Equall Hoops και με στόχο την ευρύτερη διάδοση των μηνυμάτων του, η Eurohoops Academy σε συνεργασία με την Πειραιώς, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Πέρα από το Φάσμα». Μέσα από αφηγήσεις των αθλητών και των οικογενειών τους, τίθενται στο επίκεντρο οι προκλήσεις που καλούνται σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσουν αλλά και οι μοναδικές ανταμοιβές που προσφέρει η κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού. Με όχημα το μπάσκετ, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για όλους.

