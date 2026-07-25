Φωτιά σε δασική έκταση στους Λογγάδες Ιωαννίνων

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στους Λογγάδες των Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο .

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων.

Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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