Γαλάτσι: Νεκρός 80χρονος με τραύμα στον λαιμό μέσα στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γαλάτσι, όταν ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην οδό Ανδρούτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε γύρω στις 15:00 στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του. Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: skai.gr

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