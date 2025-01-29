Την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους ήταν στο πλευρό της αυτές τις δύσκολες ήμερες και για την παρουσία όσων βρέθηκαν στο τελευταίο «αντίο» στον Στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου ένιωσε η οικογένεια του Μίμη Δομάζου.

Αναλυτικά η ανάρτηση στα social media

«Είναι υποχρέωσή μας και μεγάλη μας τιμή, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, που παρευρέθηκε αυτές τις ημέρες κοντά μας.

Από τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» που κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να τον κρατήσουν κοντά μας.

Τους συμπαίκτες του, τους συγγενείς και φίλους που μας έδιναν δύναμη ψυχής.

Την «ΠΑΕ Παναθηναϊκός» Panathinaikos FC / ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, την διοίκηση, τον Μανώλη Ματσαδέ και όλη την οικογένεια της λατρεμένης του ομάδας, όπως και τους φιλάθλους της.

Τους δημοσιογράφους, που ανέλαβαν να γίνουν η συνδετική γέφυρα ενημέρωσης, ανάμεσα σε εμάς και σε όλο τον κόσμο που ανυπομονούσε να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υγείας του.

Μια μεγάλη αγκαλιά για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ήρθαν να τον συναντήσουν και να τον συνοδεύσουν τη Δευτέρα στις 27/01/2025 και να απονέμουν φόρο τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο και ανίκητο Στρατηγό.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ελένη και τον Βασίλη Μύστρα.

Με όλη μας την αγάπη - Σας ευχαριστούμε!!

Ηώ,Πόπη,Ευαγγελία,Ράνια,Σταύρος,Σταμάτης,Βίκυ,Στέλιος,Θανάσης,Λεωνίδας,Χρήστος,Στέλλα,Αλεξία».

