Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ συνεχίστηκαν για τρίτη μέρα στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Πολλοί διαδηλωτές ζητούν επίσης την απομάκρυνση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, τον οποίο θεωρούν εκπρόσωπο της παλιάς στρατιωτικής ηγεσίας που αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε σημαντικό κυβερνητικό ανασχηματισμό, αποπέμποντας αυτή την εβδομάδα την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο και τον Μιχαήλο Φιόντοροφ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας για μόλις μισό χρόνο.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίσθηκαν και σήμερα, για τρίτη κατά σειρά ημέρα στο Κίεβο και άλλες πόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform , πολλοί διαδηλωτές ζητούσαν την αποπομπή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, τον οποίο θεωρούν ως εκπρόσωπο της παλιάς γενιάς στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία που αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο ενός σημαντικού κυβερνητικού ανασχηματισμού, ο Ζελένσκι απέπεμψε αυτή την εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο και τον Μιχαήλο Φιόντοροφ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του υπουργού Άμυνας μόλις για μισό χρόνο.

Ο 35χρονος Φιόντοροφ θεωρείται ο μεταρρυθμιστής, ο οποίος αναμόρφωσε το σύστημα προμηθειών του στρατού και είναι ένθερμος υποστηρικτής του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των αμυντικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος παραδέχεται, ο Φιόντοροφ βρισκόταν σε συνεχή διαμάχη με τον στρατηγό Σίρσκι. Τελικά, ο Ζελένσκι αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό του αρχιστράτηγου και πρότεινε για την θέση του υπουργού Άμυνας τον ασκώντα χρέη επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών SBU Γιεβγκένιι Χμάρα.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που αντικαθίσταται ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ίγκορ Κλιμένκο είχε αρχικά εξεταστεί ως υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε πλέον ότι ο Κλιμένκο θα αναλάβει αντ’ αυτού τη θέση του νέου γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Τη θέση αυτή κατείχε μέχρι τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Το πολιτικό μέλλον του Ουμέροφ παραμένει ασαφές.

Μεταξύ άλλων αλλαγών, ο Ζελένσκι πρότεινε στον Τάρας Κάτσκα, τον πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της κυβέρνησης αρμόδιο για την ένταξη στην ΕΕ, τη θέση του επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Οι Ουκρανοί βουλευτές επικύρωσαν χθες τον Σέργκιι Κορέτσκι ως νέο πρωθυπουργό της χώρας. Ο πρώην επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Naftogaz έλαβε 289 ψήφους στο κοινοβούλιο, αριθμό πολύ υψηλότερο από τις απαιτούμενες 226.

Η ανασχηματισμός σηματοδοτεί τη δεύτερη αλλαγή πρωθυπουργού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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