Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες με πτώση 1,15%, συνεχίζοντας την πτωτική τροχιά για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υπό την επίδραση της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται σε πτωτική τροχιά για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση.

Πτώση καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.433,89 μονάδες (-1,70%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 2,62%, από τις αρχές Ιουλίου υποχωρεί 0,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 15,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 57.685.663 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,98%), της Metlen (+0,46%) και του ΟΤΕ (+0,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-4,89%), Elvalhalcor (-3,84%), της ΕΥΔΑΠ (-3,69%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,60%), των ΕΛΠΕ (-3,57%) και της CrediaBank (-3,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 21.904.569 και 7.416.796 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 62,05 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 30,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 83 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+59,42%) και Attica Συμμετοχών (+5,16%).

Από σήμερα, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «ΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CPI (-5,93%) και ΕΛΒΕ (-5,65%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:13,5200 -0,44%

ALLWYN:13,0000 -0,88%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9000 -1,49%

CREDIABANK:0,9310 -3,42%

METLEN:43,5800 +0,46%

OPTIMA:10,1500 -0,98%

ΤΙΤΑΝ: 49,5000 -0,32%

ALPHA BANK: 3,8540 -2,63%

AEGEAN AIRLINES: 11,7000 -1,68%

VIOHALCO: 17,1200 -4,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,8000 -3,60%

ΔΑΑ:10,2600 -1,35%

ΔΕΗ: 22,8000 -0,44%

COCA COLA HBC:57,9000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 11,8800 -3,57%

ELVALHALCOR: 4,2600 -3,84%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,5750 -0,99%

ΕΥΔΑΠ: 12,0000 -3,69%

EUROBANK: 4,1160 -1,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2800 -2,71%

MOTOR OIL: 47,0000 -3,25%

JUMBO: 23,4800 +2,98%

ΟΛΠ:44,0000 -1,12%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9400 -1,76%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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