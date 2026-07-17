Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 37χρονου από τη Μολδαβία για κατασκοπεία που απειλεί την ασφάλεια.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να πέταξε drone πάνω από εγκαταστάσεις γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου, καταγράφοντας αμυντικές εγκαταστάσεις για ξένο φορέα ή απαγορευμένη οργάνωση.

Συνελήφθη το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις μετά από πληροφορία πολίτη και προφυλακίστηκε κατόπιν δικαστικής διάταξης.

Οι εισαγγελείς του Μονάχου ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός 37χρονου άνδρα από τη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, αφού φέρεται να πέταξε ένα drone πάνω από τις εγκαταστάσεις μιας γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου, με σκοπό να καταγράψει αμυντικές εγκαταστάσεις για λογαριασμό ξένου φορέα ή απαγορευμένης οργάνωσης.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις, μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη, και ένας δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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