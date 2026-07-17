Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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