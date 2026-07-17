«Ζω Καλά»- Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Απόστολος Γκλέτσος

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε και νοηματοδοτούμε τον έρωτα με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης και γι’ αυτό καταβάλλουμε προσπάθεια να τον αντικαταστήσουμε με την αγάπη. Και άλλοι δεν πιστεύουν σε αυτόν και τον αντιμετωπίζουν πιο ρεαλιστικά, θεωρώντας ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο από μία συμφωνημένη συμβίωση δύο ανθρώπων που ταιριάζουν.

Η εκπομπή ασχολείται με τον έρωτα σε κάθε ηλικία και υποδέχεται στο στούντιο τον ηθοποιό Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο του έρωτα στη δική του ζωή.

Επίσης, συζητάμε για τη βιταμίνη D και απαντάμε στο ερώτημα αν πρέπει να τρώμε λιγότερο, όσο μεγαλώνουμε.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Απόστολος Γκλέτσος: «Καμιά φορά δεν εκτιμάμε από την αρχή κάτι που έχουμε»

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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