«Ζω Καλά»- Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Απόστολος Γκλέτσος

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε και νοηματοδοτούμε τον έρωτα με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης και γι’ αυτό καταβάλλουμε προσπάθεια να τον αντικαταστήσουμε με την αγάπη. Και άλλοι δεν πιστεύουν σε αυτόν και τον αντιμετωπίζουν πιο ρεαλιστικά, θεωρώντας ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο από μία συμφωνημένη συμβίωση δύο ανθρώπων που ταιριάζουν.
Η εκπομπή ασχολείται με τον έρωτα σε κάθε ηλικία και υποδέχεται στο στούντιο τον ηθοποιό Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο του έρωτα στη δική του ζωή.
Επίσης, συζητάμε για τη βιταμίνη D και απαντάμε στο ερώτημα αν πρέπει να τρώμε λιγότερο, όσο μεγαλώνουμε.
Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Απόστολος Γκλέτσος: «Καμιά φορά δεν εκτιμάμε από την αρχή κάτι που έχουμε»
Δείτε το trailer:
«Ζω Καλά»
Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ
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