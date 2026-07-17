Οκτώ δεκαετίες πρωτοπορίας στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Αθήνα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα άλλαξε σελίδα το 2025 και τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής είναι πλέον ορατά. Μέσα από τη θεσμοθέτηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του επίσημου όρου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μεγάλα διεθνή ιδρύματα απέκτησαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν παραρτήματα στη χώρα μας. Ανάμεσά τους, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρωτοπόρα βρετανικά Πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Keele, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Πτυχίο ισότιμο των δημοσίων Πανεπιστημίων

Το πρώτο ερώτημα που θέτει κάθε υποψήφιος φοιτητής ή γονέας είναι φυσικό: τι αξία έχει ένα τέτοιο πτυχίο; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη καθώς πρόκειται για πτυχίο πλήρως ισότιμο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι απόφοιτοι του Keele αποκτούν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όσους έχουν σπουδάσει σε δημόσιο ελληνικό ίδρυμα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η εισαγωγή δεν είναι μόνο βαθμοί

Η διαδικασία εισαγωγής στο Keele University Greece συνδυάζει την ακαδημαϊκή συνέπεια με τη διεθνή πρακτική αξιολόγησης. Παράλληλα με τα προβλεπόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια (απολυτήριο Λυκείου, συμμετοχή στις Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή - ΕΒΕ), δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική συνέντευξη και τη συνοδευτική επιστολή. Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμόζουν τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, με στόχο να αναδείξουν τον χαρακτήρα, τα κίνητρα και το όραμα του μελλοντικού φοιτητή.

Γιατί βρετανική εκπαίδευση

Το βρετανικό εκπαιδευτικό μοντέλο αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση. Η βρετανική ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένας τίτλος σπουδών. Είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή ποιότητα. Εκεί όπου άλλα μοντέλα προσφέρουν μια γενικότερη κατάρτιση, το βρετανικό πανεπιστημιακό σύστημα είναι χτισμένο πάνω στην παράδοση της ακαδημαϊκής αριστείας και της κριτικής σκέψης.

Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία και η ηγεσία. Με άλλα λόγια, ο φοιτητής δεν επιλέγει απλώς ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά εντάσσεται σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που τον διδάσκει να λύνει προβλήματα, να καινοτομεί και να ηγείται. Δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν παντού στον κόσμο.

Το Keele είναι εδώ

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την έναρξη αυτής της νέας εποχής, το Πανεπιστήμιο Keele είναι ήδη εδώ, στην Αθήνα, προσφέροντας στους Έλληνες φοιτητές την ευκαιρία να ζήσουν τη βρετανική ακαδημαϊκή εμπειρία χωρίς να χρειαστεί να αφήσουν τη χώρα τους. Μια ιστορία που αποκτά πρόσωπο και φωνή στα βίντεο που ακολουθούν.

Πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο των μη κρατικών πανεπιστημίων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής και τι προσφέρει στην πράξη ένα βρετανικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Ελλάδα; Στo βίντεο που ακολουθεί ξεναγούμαστε στο Πανεπιστήμιο Keele στην Αθήνα και στη φιλοσοφία που το χαρακτηρίζει.

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Για πληροφορίες & εγγραφές: Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα keelegreece.gr ή καλέστε στο 211 23 45 087.

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Πηγή: skai.gr

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