Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτικό πύργο επιτήρησης στο Ιράν - Δείτε βίντεο

Η CENTCOM ανέφερε, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι ο πύργος αποτελούσε μέρος του δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ιρανικών ακτών στον Κόλπο του Ομάν

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέστρεψε την Πέμπτη τον πύργο επιτήρησης στο λιμάνι Σαχίντ Καλανταρί του Τσαμπαχάρ, στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι ο πύργος αποτελούσε μέρος του δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ιρανικών ακτών στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για να παρακολουθούν και να στοχοποιούν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο