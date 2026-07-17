Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέστρεψε την Πέμπτη τον πύργο επιτήρησης στο λιμάνι Σαχίντ Καλανταρί του Τσαμπαχάρ, στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι ο πύργος αποτελούσε μέρος του δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ιρανικών ακτών στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για να παρακολουθούν και να στοχοποιούν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Πηγή: skai.gr

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