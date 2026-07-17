Marfin: Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η δικογραφία σε βάρος των 3 ατόμων

Σε ένα πλέγμα στοιχείων που αποτελείται από προσωπικές φωτογραφίες και νέα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης βασίστηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει αυτό το υλικό, τα κοινά στοιχεία που έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο 16 χρόνια μετά.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα «Marfin», όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο 3 υπαλλήλους της τράπεζας.

Λίγες ώρες μετά, οι 5 φωτογραφίες του εμπρησμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σ' αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρησμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των 5, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα.

Μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περιόδου 2008-2010 ήταν αυτή που, κατά την ΕΛΑΣ, οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο, στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών.

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας, κατά την ΕΛ.ΑΣ., την ταυτοποίηση των 3 από τα 5 άτομα που μετείχαν στον εμπρησμό της τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

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