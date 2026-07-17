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Γαλλία: Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Λεπέν

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποιεί να μην εμπιστεύονται όλοι τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν νίκη της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027

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Γαλλία: Μην εμπιστεύεστε δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Λεπέν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. 

«Μην εμπιστεύεται όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψης του σήμερα στη Γερμανία. 

Και συνέχισε: «Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017» είπε ο Μακρόν αναφερόμενος στη δική του πρώτη επικράτηση στις προεδρικές εκλογές. «Να έχετε εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο γι' αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Μαρίν Λεπέν δημοσκοπήσεις Γαλλία Δημοκρατία Γερμανία
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