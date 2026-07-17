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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ κοντά στο Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι για περιοχές του Ειρηνικού που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην ευρύτερη περιοχή του Μεξικού

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Σεισμός

Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στο Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Αμέσως μετά τον σεισμό το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, eπικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανό να πλήξουν τις ακτές του Μεξικού και της Γουατεμάλας που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Μεξικό τσουνάμι
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