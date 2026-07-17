Σεισμός 7,4 Ρίχτερ κοντά στο Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στο Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Earthquake alert: M7.4 shaking ~71 km WSW of Puerto Madero, Mexico. Depth 10 km — a shallow event, likely felt over a wide area 📍



Shaking will vary by building and terrain, but shallow quakes often produce broader felt reports. Expect aftershocks in the hours to days ahead.… pic.twitter.com/GNZ06SGZcb — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 17, 2026

Αμέσως μετά τον σεισμό το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔴 #URGENTE | Momento en que se activó la alerta sísmica en Guatemala en medio del terremoto. pic.twitter.com/xhEZDFFgq2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 17, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, eπικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανό να πλήξουν τις ακτές του Μεξικού και της Γουατεμάλας που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Πηγή: skai.gr

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