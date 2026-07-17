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Περισσότερες από 5.000 άδειες για την επισκευή πληγέντων κτιρίων από τις πλημμύρες «Daniel» είχαν εκδοθεί έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής (ΔΚΑ), που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες, να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται σε ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «το έργο αποκατάστασης των επιπτώσεων των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό». Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η έκδοση των αδειών επισκευής ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα σημειώνεται ότι η διαδικασία των αυτοψιών διήρκεσε περισσότερο από έξι μήνες, καθώς απαιτήθηκε η καταγραφή των βλαβών σε περίπου 30.000 κτίρια.

«Από τον Σεπτέμβριο του 2024, η διαδικασία έκδοσης των αδειών επιταχύνθηκε σημαντικά, μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου με το οποίο εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά σε τόσο ευρεία κλίμακα, η έκδοση αδειών επισκευής με τη διαδικασία της "εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο". Η διαδικασία αυτή αξιοποιεί αντικειμενικά στοιχεία, όπως το εμβαδόν του πληγέντος κτιρίου και το ύψος του νερού που καταγράφηκε στο εσωτερικό του», επισημαίνει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως σημειώνει, ο ρυθμός έκδοσης αδειών ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τον Μάρτιο του 2025, όταν εφαρμόστηκε ευρεία ανακατανομή του έργου αποκατάστασης σε περισσότερες περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). «Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η αξιοποίηση σχεδόν του συνόλου του διαθέσιμου προσωπικού, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε κανονικά η διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν τόσο παλαιότερες όσο και νεότερες φυσικές καταστροφές», προσθέτει ο κ. Κατσαφάδος

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών επισκευής έχει εκδοθεί για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με 2.048 άδειες, με το συνολικό ύψος της δωρεάν κρατικής αρωγής να υπερβαίνει τα 16 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση, στον Δήμο Παλαμά έχουν εκδοθεί 1.400 άδειες επισκευής, με το αντίστοιχο ποσό να ανέρχεται σε περίπου 12,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στον Δήμο Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έχουν εκδοθεί 557 άδειες, με το αντίστοιχο ποσό να υπερβαίνει τα 5,1 εκατ. ευρώ.

«Συνολικά, από τις περίπου 13.900 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την έκδοση άδειας επισκευής, η ΓΔΑΕΦΚ έχει ήδη επεξεργαστεί περισσότερες από 12.000. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας και την ταχύτερη ολοκλήρωση της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων, χωρίς να ανακόπτεται το έργο που αφορά τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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