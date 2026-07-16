Η επίθεση της γιγαντιαίας κατσαρίδας... Παραδειγματική ψυχραιμία επέδειξε «στον αέρα» μια ρεπόρτερ του τοπικού δικτύου KTLA στις ΗΠΑ, όταν μια γιγαντιαία κατσαρίδα της «επιτέθηκε».

😖 KTLA reporter unfazed by disgusting cockroach crawling on her during live segment.



Credit: KTLA pic.twitter.com/1npXVo13Yg July 15, 2026

Η δημοσιογράφος συνέχισε κανονικά το λεγόμενο «σταντ απ» ενώ η αδιάκριτη κατσαρίδα έκανε αμέριμνη βόλτες στο σώμα της και μέσα από τα ρούχα της, αλλά κατόπιν ανέλαβε... άμεσα δράση.

Συνάδελφοί της και μη, εκθείασαν τον επαγγελματισμό της, καθότι ομολογουμένως άλλοι ρεπορτέρ -ανεξαρτήτως φύλου- δεν θα ήταν και τόσο ψύχραιμοι.

«Η κοπέλα θα μπορούσε να παίξει σε διαφήμιση εντομοκτόνου» σχολίασαν χαριτολογώντας στα κοινωνικά μέσα.

Πηγή: skai.gr

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