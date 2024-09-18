Σταδιακά θα ξεκινήσουν να ανοίγουν οι δρόμοι στο Κερατσίνι και τη Νίκαια καθώς πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη αντιφασιστική πορεία μνήμης από τα 11 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, ανάμεσα τους η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, συγγενείς, φίλοι αλλά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον 34χρονο Παύλο, συμμετείχαν στην πορεία που ξεκίνησε από το σημείο, όπου έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι, από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά.

Είχαν κλείσει οι δρόμοι από τους οποίους θα περνούσαν οι διαδηλωτές, ενώ άνοιξαν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Μανιάτικα» και «Κορυδαλλός», έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Μάγδα Φύσσα

Συνθήματα στη μνήμη του Παύλου Φύσσα και κατά της Ακροδεξιάς ακούγονταν από τους παρευρισκόμενους καθ' όλη τη διάρκεια της ειρηνικής πορείας.

Η παρουσία των αστυνομικών των ΜΑΤ ήταν έντονη, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό έκτροπο και ήδη οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς τον σταθμό του Μετρό «Νίκαια» προκειμένου να αναχωρήσουν. Μέχρι τις 21:30 το βράδυ, αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων εξαιτίας των κλειστών δρόμων για την πραγματοποίηση της πορείας μνήμης του 34χρονου καλλιτέχνη.

