Θεσσαλονίκη: Αντιφασιστική πορεία για τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ' όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε του ναζί» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν όσοι συμμετείχαν στην πορεία, με τα πανό τους να γράφουν συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

Οι διαδηλωτές επέστρεψαν στο σημείο εκκίνησης όπου διαλύθηκαν, ενώ την κινητοποίηση επιτηρούσαν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις.

