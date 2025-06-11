Σύγκρουση τριών οχημάτων στη Συγγρού - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

Τροχαίο με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ της Τετάρτης στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Αμφιθέας.

Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της τροχαίας προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των διερχόμενων αυτοκινήτων, καθώς έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

