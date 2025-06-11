Εκτός λειτουργίας για δεύτερη μέρα ο server του υπουργείου Ναυτιλίας

Εκτός λειτουργίας παραμένουν για δεύτερη μέρα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο κάνει λόγο για τεχνικό πρόβλημα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «χιλιάδες εξυπηρετούμενοι πολίτες, εταιρείες καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να μη λαμβάνουν ενημέρωση από τις ιστοσελίδες που έχουν καταρρεύσει, να μην έχουν πρόσβαση στις διάφορες εφαρμογές (Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, e-Νηολόγιο, e-Λεμβολόγιο κλπ.) και να μην έχουν απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με τις υπηρεσίες».

Για αδράνεια κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν αλλά «κρυπτόμενη» έχει περιέλθει σε πλήρη αδράνεια. Μέχρι σήμερα ούτε έχει ενημερώσει το κοινό για τον χρόνο αποκατάστασης του προβλήματος ούτε έχει καν φροντίσει να ορίσει διαδικασίες που έστω και προσωρινά θα δώσουν αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Πηγή: skai.gr

