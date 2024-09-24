Μια σοβαρή καταγγελία κλήθηκαν να διερευνήσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, μετά από υποβολή μήνυσης γονέων ανήλικης μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση κατά καθηγητή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Πελοποννήσου», συνελήφθη 65χρονος διευθυντής Γυμνασίου σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστηρίζει η 14χρονη, συνέβη εντός σχολικής αίθουσας -την περασμένη εβδομάδα- με τον γυμνασιάρχη κατά την παράδοση του μαθήματος, να την προσεγγίζει με εκείνη να ξαφνιάζεται, όταν της χάιδεψε τα μαλλιά και τον λαιμό. Η ανήλικη μαθήτρια, κατά την επιστροφή στο σπίτι της, ενημέρωσε τους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους μετέβησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, όπου κατήγγειλαν το συμβάν, ζητώντας την ποινική δίωξη του καθηγητή, καταθέτοντας μήνυση.

Ο 65χρονος από την Πάτρα, μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου από τους αστυνομικούς, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα κρατητήρια.

Ο εκπαιδευτικός αρνήθηκε την κατηγορία ισχυριζόμενος πως πρόκειται για παρεξήγηση. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το άγγιγμά του παρερμηνεύθηκε από τη μαθήτρια. Ο 65χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πατρών και αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος, αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.