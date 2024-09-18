Αντιμέτωπος με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών βρίσκεται ένας γονέας μαθητή Γυμνασίου της Πάτρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να κτύπησε τον γυμνασιάρχη του σχολείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο γυμνασιάρχης κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος μετέβη σε σχολικό συγκρότημα και με αφορμή περιστατικό που αφορούσε το παιδί του επιτέθηκε στον εκπαιδευτικό και του προκάλεσε σωματικές βλάβες με τα χέρια του. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός πήγε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και κατόπιν μετέβη στο Γ' αστυνομικό τμήμα της Πάτρας, όπου υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του γονέα. Μετά την υποβολή της μήνυσης, οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του γονέα για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό τονίζεται: «Η ΕΛΜΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη φραστική και σωματική επίθεση γονέα στον συνάδελφο διευθυντή Γυμνασίου και μέλος του Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας», προσθέτοντας: «Τέτοιου είδους επιθέσεις, εκτός του ότι προσβάλλουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, είναι κτύπημα κατά του δημόσιου σχολείου και όσων το υπηρετούν».

Σημειώνεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε κατάληψη στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον γυμνασιάρχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

