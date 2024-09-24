Στο Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στο σύστημα Υγείας

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.464.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι ο περαιτέρω ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσα από ένα ενιαίο πολυκαναλικό σύστημα που θα αποτελέσει τον κόμβο συντονισμού, συλλογής και μεταβίβασης της πληροφορίας για δομές και υπηρεσίες υγείας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, κεντρική ενιαία εφαρμογή λήψης και διαχείρισης αιτημάτων, μηχανισμός συντονισμού ομάδων καθοδήγησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σύγχρονα κανάλια εξυπηρέτησης, διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης κοινού, υπηρεσίες συμβούλου για την ποιοτική αξιολόγηση μέσω μετρήσεων απόδοσης, για τη συνεχή βελτίωση του μηχανισμού εξυπηρέτησης, καθώς και μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Υπουργείο ευθύνης και υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ είναι μια πραγματική τομή σε ένα πολύπαθο ΕΣΥ, που καλείται να συμβαδίσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις στον χώρο της Υγείας. Η διασύνδεση online με σύγχρονα κανάλια εξυπηρέτησης, αποτελεί εχέγγυο για μια νέα πραγματικότητα, διαμορφώνοντας ένα αποδοτικό σύστημα υγείας με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την καλύτερη διαχείριση της περίθαλψης και την αποτύπωση τυχόν αδυναμιών του συστήματος, ώστε αυτές να αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και παρερμηνείες».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Ενισχύουμε το ΕΣΥ, μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις σε υποδομές, λειτουργίες και ανθρώπινο δυναμικό, στις οποίες συγκαταλέγονται η αναβάθμιση δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, που προσφέρονται καθημερινά στους συμπολίτες μας. Η συνδρομή των ευρωπαϊκών πόρων, όπως αυτοί που εξασφάλισε η χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργεί η συνετή οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεισφέρουν καταλυτικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο χώρο της Υγείας, στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση της κοινωνίας. Με σχέδιο και πράξεις, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, για την Ελλάδα που μας αξίζει».

Πηγή: skai.gr

