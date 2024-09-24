Του Μάκη Συνοδινού

Με σενάριο αστυνομικής ταινίας μοιάζει η περιπέτεια που έζησε ο 13χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από επιτήδειους στου Ζωγράφου.

Οι επιτήδειοι με την πρόφαση πως η μητέρα του έχει συλληφθεί και πως μόνο αυτός μπορεί να τη σώσει, κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά αξίας 2.000 ευρώ.

Στο Skai.gr μίλησε η μητέρα του 13χρονου, η οποία αποκαλύπτει πώς έστησαν ενέδρα στους επιτήδειους και μια 67χρονη έπεσε στα χέρια της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

