Διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου είναι από χθες τη νύχτα ένας αλλοδαπός, πιθανότατα Βρετανός τουρίστας, ο οποίος λόγω μέθης, έπεσε και καρφώθηκε με τον λαιμό σε σιδερένιες λόγχες σε μάντρα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λαγανά.

Ο άνδρας ο οποίος είναι περίπου 50 ετών, δεν έχει αναζητηθεί μέχρι στιγμής από κανέναν, οπότε τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα.

Το περιστατικό συνέβη χθες λίγο μετά τις 23.00 όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο άτυχος άνδρας, περπατούσε στην Αγριλιά με κατεύθυνση προς τον Λαγανά, όταν έπεσε και καρφώθηκε στα κάγκελα.

Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 άνδρες, οι οποίοι παρουσία ιατρού – διασώστη έκοψαν με ακρίβεια χιλιοστού τα κάγκελα, καθώς η λόγχη απείχε χιλιοστά από την καρωτίδα.

Μετά τον απεγκλωβισμό, ο άνδρας μεταφέρθηκε με τμήμα του κάγκελου καρφωμένο στον λαιμό του στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου και παραμένει διασωληνωμένος.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ενώ αναζητούν και τα στοιχεία του τραυματία.

