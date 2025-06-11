Ένας 18χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται ότι δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία 15χρονης, με άσεμνο περιεχόμενο.

Ειδικότερα, έπειτα από την καταγγελία γονέα της 15χρονης, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν τον 18χρονο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

