Συνελήφθη 18χρονος κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 15χρονης στην Πάτρα

Έπειτα από την καταγγελία γονέα της 15χρονης, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν τον 18χρονο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν

Σύλληψη

Ένας 18χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται ότι δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία 15χρονης, με άσεμνο περιεχόμενο.

Ειδικότερα, έπειτα από την καταγγελία γονέα της 15χρονης, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν τον 18χρονο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

