Ομοίωμα εκρηκτικού μηχανισμού ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε κατάστημα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το αντικείμενο άφησε στο καφέ- ψιλικατζίδικο επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη, στη Σταυρούπολη, ένας 47χρονος ο οποίος μάλιστα παρέμεινε σε κοντινό σημείο και παρακολουθούσε την κινητοποίηση των Αρχών, ενώ παραδέχθηκε πως ήταν ομοίωμα εκρηκτικού μηχανισμού και όχι πραγματική βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το κίνητρο πίσω από την ενέργεια του 47χρονου ήταν κάποια παρεξήγηση που είχε προ ημερών με υπαλλήλους του καταστήματος και τον ίδιο να διαμηνύει προς αυτούς ότι δεν θα το άφηνε έτσι. Σήμερα το πρωί λοιπόν, μετέβη στο κατάστημα και άφησε το ομοίωμα του εκρηκτικού μηχανισμού το οποίο μάλιστα περιείχε και ρολόι το οποίο είχε ηχητική προειδοποίηση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες και απέκλεισαν το σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 47χρονος όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε αλλά παρέμεινε πλησίον του καταστήματος παρακολουθώντας την κινητοποίηση των Αρχών, με τους υπαλλήλους του καταστήματος να τον υποδεικνύουν ως τον άνθρωπο που άφησε το ύποπτο αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν τον άνδρα ο οποίος παραδέχθηκε πως πράγματι εκείνος είχε αφήσει το ύποπτο αντικείμενο στο κατάστημα και τους διαβεβαίωσε πως επρόκειτο για ομοίωμα εκρηκτικού μηχανισμού το οποίο μάλιστα έφτιαξε με σκοπό να το πουλήσει.

Επί τόπου έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών το οποίο διαπίστωσε πως πράγματι επρόκειτο για ομοίωμα εκρηκτικού μηχανισμού το οποίο μάλιστα έφερε και σχετική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

