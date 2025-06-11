Μια 46χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» ύστερα από επίθεση που δέχτηκε στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Δωδεκανήσου, στην Πετρούπολη, για την προτεραιότητα στο δρόμο.

Η 46χρονη διαπληκτίστηκε με τον οδηγό άλλου αυτοκινήτου με αποτέλεσμα ο αδελφός του οδηγού που ήταν συνεπιβάτης να κατέβει, να γρονθοκοπήσει τη γυναίκα και να τη στείλει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ η οργή του άνδρα ήταν τόσο μεγάλη που, εκτός από τη γυναίκα, άρχισε να προκαλεί φθορές και στο ΙΧ αυτοκίνητό της.

Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας επιχειρούν από τις κάμερες να εντοπίσουν το συγκεκριμένο όχημα με τον οδηγό και να του περάσουν χειροπέδες.

