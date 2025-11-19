Λογαριασμός
Σοκ στην Πάτρα: 16χρονος κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χτες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαιώνει την καταγγελία για βιασμό του κοριτσιού 

Κακοποίηση

Μια πολύ σοβαρή καταγγελία απασχολεί τις τελευταίες ώρες την ασφάλεια της Πάτρας. Η μητέρα ενός 12χρονου κοριτσιού κατήγγειλε πως το παιδί βιάστηκε από έναν 16χρονο και μάλιστα το περιστατικό φέρεται να έγινε στο προαύλιο σχολείου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χτες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση και η έκθεση φαίνεται πως επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του παιδιού. 

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον 16χρονο για την κατηγορία του βιασμού, ωστόσο, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο, η δικογραφία βρίσκεται στην εισαγγελία της Πάτρας και αναμένοντα περαιτέρω ενέργειες από τις δικαστικές αρχές.  

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται πως ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν έρθει αρχικά σε επαφή μέσω του Instagram και είχαν κλείσει ραντεβού για να συναντηθούν. Ωστόσο, ο 16χρονος πλησίασε το κορίτσι και με τη χρήση βίας ανάγκασε να το ακολουθήσει, πήγαν στο σχολείο και εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, τη βίασε.

Η πλευρά του 16χρονου δίνει άλλη εκδοχή, με τις δικαστικές Αρχές να έχουν πλέον τον λόγο στην υπόθεση. 
 
 

