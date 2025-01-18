Λάρισα: Νέος κύκλος ερευνών στον Πηνειό για τον εντοπισμό του 39χρονου

Ένας νέος κύκλος επισταμένων ερευνών από εξειδικευμένα σκυλιά Anubis και drone ξεκίνησε σήμερα, το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα, για τον εντοπισμό του 39χρονου αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου. Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχει η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο σημείο στις όχθες του Πηνειού, καθώς και την περιοχή γύρω από το Κηποθέατρο, όπου το ζευγάρι μαρτύρων θεωρεί ότι είδε τον Βασίλη την ημέρα της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, «oι έρευνες σήμερα είναι στο σημείο όπου μας υπέδειξε το ζευγάρι, που για μένα είναι η μόνη αξιόπιστη πληροφορία και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και αρχή, για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία», δήλωσε ο ιδιωτικός ερευνητής κ. Γιώργος Τσούκαλης, αποκλείοντας μάλιστα κάθε πιθανότητα να ισχύουν οι μαρτυρίες που θέλουν τον 39χρονο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι κάθετος σε αυτό. Ήδη είχαμε κι ένα τηλέφωνο εκεί, τη Γραμμή Ζωής, ενεργοποιήθηκε η ΕΦΚΑ και ελέγξαμε όλα τα σημεία, είδαμε τη φωτογραφία και κάποια βίντεο με τη μητέρα του Βασίλη. Ναι μεν μοιάζει, αλλά δεν είναι», επεσήμανε ο ίδιος αναφορικά με τα σχετικά ντοκουμέντα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο κ. Τσούκαλης μάλιστα περιέγραψε τον Πηνειό και τη γύρω περιοχή ως «σημαντικό παράγοντα της εξίσωσης», ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στην έρευνα που βρίσκονται σήμερα στη Λάρισα.

Οι έως τώρα έρευνες είχαν εστιαστεί περισσότερο από την άλλη όχθη του ποταμού, όπου τον είχαν «πιάσει» εξ αρχής οι κάμερες κοντά στο σπίτι του, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, οι άντρες της ΕΜΑΚ ακολούθησαν όλες τις πιθανές διαδρομές από το σημείο που καταγράφηκαν οι κινήσεις του 39χρονου, χωρίς όμως να μπορέσουν να εντοπίσουν ούτε ένα ίχνος του.

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Καλογήρου είχε βγει από το σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου, για μια βόλτα όπως είχε πει στους γονείς του και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του, μια βόλτα που συνήθιζε να κάνει στην περιοχή, καθώς το σπίτι του βρίσκεται πολύ κοντά στο ποτάμι του Πηνειού. Ο 39χρονος είχε επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι για τις γιορτές των Χριστουγέννων και σκόπευε να αλλάξει χρονιά με τους γονείς του. Τα πάντα, όπως έχουν πει εκείνοι, κυλούσαν ομαλά, μέχρι τη στιγμή που διαπίστωσαν πως ο γιος τους είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης

Πηγή: skai.gr

