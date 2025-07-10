Ίλιον: 20χρονος έριξε αντισηπτικό σε 16χρονο και του έβαλε φωτιά

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο στο Ίλιον, με έναν 16χρονο να κατήγγειλε πως κατά την διάρκεια επίσκεψης του στο σπίτι φίλου του, ένας 20χρονος, τον οποίο έβλεπε για πρώτη φορά, του έριξε αντισηπτικό στο κεφάλι και κατόπιν του έβαλε φωτιά με αναπτήρα.

Ο 16χρονος διακομισθεί στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκαν εγκαύματα στο κεφάλι του.

Αμέσως ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και την επόμενη ημέρα συνέλαβαν τον 20χρονο.

Συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου διέταξε αναβολή της υπόθεσης για τις 12/12/2025 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αίροντας την κράτηση του.

