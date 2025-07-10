Με φωνές και εντάσεις συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε για δεύτερη φορά η μητέρα του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, η οποία ήρθε σε μεγάλη αντιπαράθεση με τους δικηγόρους της οικογένειας της Κυριακής, αλλά και με τον πατέρα της 28χρονης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι μέσα στο δικαστήριο και σήμερα μεταξύ της μητέρας του κατηγορούμενου, του 40χρονου καθ ομολογίαν δράστη του στυγερό εγκλήματος, αλλά και των συγγενών της δολοφονημένου της Κυριακής Γρίβα.

Αφορμή για αυτήν την τελευταία ένταση των τελευταίων λεπτών αποτέλεσε η ερώτηση για τα τατουάζ που φέρει στο σώμα του ο 40χρονος κατηγορούμενος και αν σε αυτά περιέχονται ναζιστικά σύμβολα.

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα φώναζε ότι έχει ναζιστικά σύμβολα επάνω στο σώμα του και ο 40χρονος γύρισε και του απάντησε «να δούμε τι τατουάζ έχεις εσύ στο σώμα σου».

Αυτό προκάλεσε πραγματικά την έκρηξη τόσο του πατέρα της Κυριακής Γρίβα όσο και της μητέρας της. Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Οι συγγενείς σε έξαλλη κατάσταση φωνάζουν ότι η στάση αυτή του κατηγορούμενου αποδεικνύει περίτρανα ότι έχει απόλυτη συνείδηση των όσων διαδραματίζονται μέσα στο δικαστήριο, γι αυτό και απαντά.

Νωρίτερα στην κατάθεσή της η μητέρα του κατηγορούμενου ζήτησε την καταδίκη του για το στυγερό έγκλημα. «Είναι φονιάς. Σκότωσε έναν άνθρωπο να τον καταδικάσετε», είπε στους δικαστές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Πρέπει να πληρώσει για το έγκλημα που έκανε. Σκότωσε άδικα αυτό το κορίτσι. Δεν του άξιζε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Να καταδικαστεί, όπως θα κρίνει το δικαστήριο. Αρκεί να παίρνει τα φάρμακα και την αγωγή του. Γιατί εγώ δεν θέλω να βγει σε λίγα χρόνια με προβλήματα από τις φυλακές».

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα φώναξε ότι «Εμένα είναι στον τάφο το παιδί μου, ενώ εσύ βλέπεις το παιδί σου κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, στο επισκεπτήριο των φυλακών», ενώ ο πατέρας της φώναξε ότι «προσέβαλε με τα όσα είπε την προηγούμενη φορά τη μνήμη της κόρης μας».

Οι συγγενείς της δολοφονημένου Κυριακής Γρίβα αποχώρησαν νωρίτερα από τη δικαστική αίθουσα, όταν η μητέρα του καθ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας είπε ότι δεν πιστεύει ότι το έγκλημα αυτό ήταν γυναικοκτονία.

Η δίκη και η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να συνεχιστεί σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους. Το δικαστήριο έχει διακόψει για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και αναμένουμε σε λίγο την συνέχιση της εξέτασης της μητέρας του κατηγορούμενου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.